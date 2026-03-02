Η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο μιας κλιμακούμενης εξίσωσης ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα σύνορα ανάμεσα σε περιφερειακή σύγκρουση και ευρωατλαντική αποτροπή γίνονται όλο και πιο λεπτά. Το τωρινό γεωπολιτικό πλαίσιο το υπογραμμίζει: διεθνή ρεπορτάζ αναφέρουν πλήγμα με ιρανικής κατασκευής drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, με περιορισμένες ζημιές και χωρίς θύματα, καθώς και αναχαιτίσεις επιπλέον drone που κατευθύνονταν προς τη βάση.

Αυτό το επεισόδιο έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν αφορά απλώς «την Κύπρο» ως κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά και Βρετανικό κυρίαρχο έδαφος στο νησί, δηλαδή τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

Το κρίσιμο σημείο για το ΝΑΤΟ είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος της Συμμαχίας, άρα δεν υπάρχει αυτόματη οδός ενεργοποίησης συλλογικής άμυνας υπέρ της Λευκωσίας. Ωστόσο, η παρουσία και η στοχοποίηση υποδομών κράτους-μέλους (Ηνωμένο Βασίλειο) πάνω στο νησί, μεταφέρει την «Κύπρο» στο πεδίο των ΝΑΤΟϊκών υπολογισμών, έστω έμμεσα.

Το νομικοπολιτικό κλειδί: Άρθρο 4 και Άρθρο 5

Η πρώτη και πιο πιθανή μορφή «κινητοποίησης» είναι πολιτική: το Άρθρο 4 προβλέπει διαβουλεύσεις όταν, κατά την κρίση οποιουδήποτε συμμάχου, απειλείται η ασφάλειά του. Σε ένα περιβάλλον όπου ιρανικά drones ή πύραυλοι πλήττουν ή απειλούν συμμαχικές υποδομές στην Ανατολική Μεσόγειο, η διαβούλευση λειτουργεί ως μηχανισμός γρήγορης κοινής εκτίμησης απειλής και συντονισμού, χωρίς να προϋποθέτει στρατιωτική κλιμάκωση.

Το Άρθρο 5, δηλαδή η συλλογική άμυνα, έχει υψηλότερο κατώφλι, επειδή απαιτεί πολιτική απόφαση ότι συνέβη «ένοπλη επίθεση» κατά συμμάχου. Εδώ αποκτά βάρος και ο ορισμός του Άρθρου 6, ο οποίος διευκρινίζει ότι ως επίθεση για τους σκοπούς του Άρθρου 5 μπορεί να θεωρηθεί και επίθεση κατά «δυνάμεων, πλοίων ή αεροσκαφών» συμμάχων στη Μεσόγειο (βόρεια του Τροπικού του Καρκίνου), όχι μόνο επίθεση επί «εθνικού εδάφους» στην Ευρώπη ή Βόρεια Αμερική.

Με απλά λόγια: ακόμη κι αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος, μια επίθεση σε Βρετανικές δυνάμεις ή εγκαταστάσεις, ή σε συμμαχικά μέσα που επιχειρούν στη Μεσόγειο, μπορεί να τεθεί στο τραπέζι της Συμμαχίας ως ζήτημα συλλογικής ασφάλειας.

Πρακτικά σενάρια κινητοποίησης στην Κύπρο

Κλιμάκωση επιθέσεων σε Βρετανικές Βάσεις στο νησί: Αν τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις όπως η RAF Akrotiri αποκτήσουν επαναληπτικό χαρακτήρα ή προκαλέσουν απώλειες, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε σαφή λόγο να ζητήσει ΝΑΤΟϊκή διαβούλευση (Άρθρο 4) και, υπό προϋποθέσεις, να τεθεί συζήτηση και για Άρθρο 5. Το ήδη καταγεγραμμένο πλήγμα με drone, στο παρόν κλίμα σύγκρουσης, δείχνει πώς ένα περιφερειακό μέτωπο μπορεί να αγγίξει άμεσα συμμαχική υποδομή.

Επιθέσεις σε συμμαχικές δυνάμεις «εν κινήσει» στη Μεσόγειο: Ακόμη και χωρίς περαιτέρω πλήγματα επί κυπριακού εδάφους, ένα περιστατικό που στοχεύει πλοία ή αεροσκάφη συμμάχων στη Μεσόγειο μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμο, ακριβώς λόγω του Άρθρου 6. Αυτό θα ενίσχυε την πίεση για κοινά μέτρα επιτήρησης, αεράμυνας και προστασίας θαλασσίων γραμμών.

Ευρύτερη απειλή προς γειτονικούς συμμάχους και μετατόπιση της αποτροπής «νοτιότερα»: Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και το επιχειρησιακό τους περιβάλλον επικαλύπτεται με την Ανατολική Μεσόγειο. Αν το ιρανικό αποτύπωμα κλιμακωθεί σε τρόπο που απειλεί άμεσα συμμαχικά εδάφη ή κρίσιμες υποδομές στην περιοχή, η «κινητοποίηση στην Κύπρο» μπορεί να πάρει τη μορφή ενισχυμένης συμμαχικής παρουσίας γύρω από το νησί, με σκοπό την αποτροπή και την προστασία. Το Reuters περιγράφει ήδη πώς η κρίση γύρω από την Κύπρο «ευρωπαϊκοποιείται» πολιτικά και δημιουργεί ανησυχία για περαιτέρω εμπλοκή της Ευρώπης.

Αμυντικά μέτρα για κρίσιμες υποδομές και «κόμβους» χωρίς αλλαγή νομικού καθεστώτος: Επειδή η Κύπρος δεν είναι μέλος, η Συμμαχία δεν θα λειτουργήσει εκεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί σε συμμαχικό έδαφος. Όμως υπάρχουν διαδρομές «έμμεσης» κινητοποίησης: μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου στις Κυρίαρχες Βάσεις, μέσω διμερών διευκολύνσεων/φιλοξενίας, και μέσω μέτρων περιφερειακής επιτήρησης στη Μεσόγειο. Το κεντρικό σημείο είναι ότι η «ΝΑΤΟϊκή παρουσία στην Κύπρο» τείνει να είναι λειτουργική και αμυντική, όχι θεσμική με την έννοια μιας πλήρους αποστολής εντός Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τι αλλάζει το σημερινό πλαίσιο των ιρανικών πληγμάτων

Το γεγονός ότι η στοχοποίηση αφορά εγκατάσταση κράτους-μέλους (Ηνωμένο Βασίλειο) σε έδαφος με ειδικό καθεστώς στο νησί, μετακινεί τη συζήτηση από το «η Κύπρος είναι εκτός ΝΑΤΟ» στο «πώς προστατεύονται συμμαχικές δυνάμεις και υποδομές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σε τέτοιες συνθήκες, η πιο ρεαλιστική μορφή ΝΑΤΟϊκής κινητοποίησης είναι η κλιμάκωση αποτροπής και άμυνας: κοινή αξιολόγηση απειλής, ανταλλαγή πληροφοριών, ενίσχυση επιτήρησης και αντιαεροπορικής/αντι-drone προστασίας, και προσαρμογή στάσης δυνάμεων στη Μεσόγειο. Το πολιτικό μήνυμα είναι διττό: αφενός προς την Τεχεράνη ότι οι επιθέσεις σε συμμαχικές υποδομές δημιουργούν συλλογικό κόστος, αφετέρου προς την περιοχή ότι η κρίση δεν θα επιτραπεί να μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη «γκρι ζώνη» γύρω από την Κύπρο.