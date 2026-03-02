Αναστάτωση προκάλεσε στην Κύπρο η ενημέρωση από την επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας, καθώς τα καταφύγια στη χώρα δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ούτε τον μισό πληθυσμό, ενώ υπάρχει πρόβλημα και με τις σειρήνες. Όλα αυτά τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με συνεχή χτυπήματα.

Πιο αναλυτικά, η Μαρία Παπά κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια σε όλη την Κύπρο που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και το 45% του πληθυσμού.

Επιπλέον, είπε ότι οι σειρήνες και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης προωθούνται με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα αξιωματικοί και εθελοντές να αναλαμβάνουν να ενημερώνουν προσωπικά τους πολίτες για πιθανές απειλές, έγραψε η ιστοσελίδα cyprus-mail.com.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε ότι μπορεί τα καταφύγια να είναι ελάχιστα, ωστόσο η κυβέρνηση τα αύξησε σε σχέση με το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου, ο υπουργός δήλωσε ότι τα καταφύγια δεν επαρκούν για όλο τον πληθυσμό, ωστόσο, σημείωσε ότι το ποσοστό κάλυψης ήταν στο 30% και έχει αυξηθεί στο 45%, με την προσπάθεια να συνεχίζεται.

Προηγουμένως, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για δυναμικά αντίποινα.

«Θα εξαπολύσουμε επιθέσεις κατά της Κύπρου, έως ότου οι Αμερικανοί αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν», ήταν το μήνυμά του.