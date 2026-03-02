Ο Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις που έκανε, απάντησε στις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέροντας ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται απο τον αμερικανικό στρατό για χτυπήματα εναντίον του Ιράν.

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», είπε, τονίζοντας: «Θέλω να είμαι σαφής. Η επίθεση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο δεν ήταν απάντηση σε καμία απόφαση που έχουμε λάβει. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, το drone εκτοξεύθηκε πριν από την ανακοίνωσή μας».

Επίσης, σύμφωνα με το Sky News, o Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε: «Είναι σαφές ότι η εξωφρενική αντίδραση του Ιράν έχει καταστεί απειλή για τον λαό μας, τα συμφέροντά μας και τους συμμάχους μας, και δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Έπειτα, ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί στη Μέση Ανατολή και ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν από το Ιράν είναι «εξαιρετικά ανησυχητικοί».