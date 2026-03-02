Ο Δημήτρης Μαραμής έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής, συνθέτοντας μία μεγάλη συναυλία υπό τον τίτλο «ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ», όπου επιλέγει τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές από τα τέσσερα μουσικοθεατρικά του έργα, Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένοι, Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος.

Πρόκειται για μία πολυπληθής παραγωγή στην οποία συμμετέχουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Μαλιάρα, οι τραγουδιστές Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού και οι λυρικοί μονωδοί Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης.

Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία στις 28 Μαρτίου, ο Δημήτρης Μαραμής μίλησε στο Newsbeast, όπου ανάμεσα σε άλλα, μας εξήγησε τι πρόκειται να δούμε στο Μέγαρο Μουσικής, πώς συνδέονται τα τέσσερα αυτά έργα, αλλά και πώς προσεγγίζει κανείς μουσικά μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος

– Πώς προέκυψε η ιδέα να ενώσετε αυτά τα τέσσερα έργα σε μία ενιαία συναυλία;

Προέκυψε από την ανάγκη να παρουσιαστούν αποσπάσματα από εκτενή μουσικά έργα, των οποίων έχουν γίνει οι παραγωγές, έχουν ανέβει, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν γίνει μεγάλες παραγωγές όπως η όπερα Καπετάν Μιχάλης από την Περιφέρεια Κρήτης και η όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος από το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, να έχουν σημειώσει sold out παραστάσεις με θερμή κι ενθουσιώδη αποδοχή από το κοινό και να μην τους επιτρέπεται να παρουσιαστούν στην Αθήνα, έτοιμες παραγωγές. Τα μόνα από τα τέσσερα έργα που ανέβηκαν στην Αθήνα είναι ο Ερωτόκριτος της Λυρικής του 2017 και οι Στοιχειωμένοι του Μεγάρου του 2019. Επίσης είναι τέσσερα έργα μίας δημιουργικής δεκαετίας, βασισμένα σε άφθαρτο, κλασσικό, ελληνικό ποιητικό λόγο.

– Υπάρχει κάτι που να σας δυσκόλεψε, ενδεχομένως, στη σύνδεσή τους; Για παράδειγμα πώς

συνυπάρχουν μέσα σε ένα έργο ο έρωτας (Ερωτόκριτος) και η πολιτική (Βενιζέλος);

Το ρωτάτε επειδή δεν γνωρίζετε πως μέσα στο έργο Ελευθέριος Βενιζέλος υπάρχει η ανατροπή του έρωτα στον επίλογο του έργου, παράλληλα με την μουσική συμπύκνωση της ελληνικής ιστορίας από το 1910 έως το 1936. Της ιστορίας που καθόρισε τα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Επίσης ο Ερωτόκριτος, δεν είναι για μένα μόνο η θεματολογία του έρωτα. Είναι ο αγώνας με ακλόνητη πίστη για την ελεύθερη βούληση και ελευθερία επιλογής. Ο Ερωτόκριτος αγωνίζεται να εκπληρώσει τον πόθο του για την Αρετούσα υπερβαίνοντας κάθε εμπόδιο. Με τον ίδιο τρόπο ο Βενιζέλος οραματίζεται για την χώρα του, την ελευθερία υπερβαίνοντας με ρεαλισμό, κάθε τι που φαίνεται αρχικά ανέφικτο.

– Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις «σημαντικότερες στιγμές» των τεσσάρων αυτών εμβληματικών έργων;

Με κριτήρια του να δημιουργήσω μία συναρπαστική συναυλία, με τις αναγκαίες κλιμακώσeις, εναλλαγές και ανάσες ώστε και η ίδια η συναυλία να έχει μία δραματουργική ροή.

– Ποιες στιγμές από την παράσταση σας συγκινούν περισσότερο προσωπικά;

Και στα τέσσερα έργα υπάρχουν στιγμές συγκίνησης καθώς τα έργα μου βασίζονται πάντα στο αισθηματικό υπόβαθρο και έχουν έντονες κλιμακώσεις.

– Τι θα δούμε στη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής; Πρόκειται για μια πολυπληθή παραγωγή.

Θα ακούσουμε τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές από τα τέσσερα μουσικοθεατρικά μου έργα, Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένοι, Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος, μία παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Είναι όντως μία πολυπληθής παραγωγή στην οποία συμμετέχουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Μαλιάρα, οι τραγουδιστές Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού και οι λυρικοί μονωδοί Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης. Σολίστ στο σαξόφωνο ο Διονύσιος Ρούσσος. Συμμετέχουν οι χορωδίες Musica Χορωδία των Φίλων της Μουσικής, Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης και χορωδίες από τη Στερεά Ελλάδα: Θάμυρις, Ορφέας, Ηχώ, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι από Φωκίδα και η Δημοτική Χορωδία Θήβας από Βοιωτία.

– Αλήθεια, πώς προσεγγίζει κανείς μουσικά μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, όπως

Ελευθέριος Βενιζέλος;

Προσέγγισα την ανθρώπινη κι ευάλωτη πλευρά ενός μεγάλου οραματιστή και ρεαλιστή ηγέτη. Υπογράμμισα από την αρχή του έργου πως το ταξίδι αυτό θα είναι μέσα σε μία θάλασσα με αλήθειες και ψέματα. Γιατί αυτό ήταν το συμπέρασμά μου μέσα στην ιστορική έρευνα που έκανα. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια στην ιστορία. Για μένα ήταν μεγάλη πρόκληση να γράψω ίσως την πρώτη πολιτικο-ιστορική όπερα για τα ελληνικά δεδομένα. Να συμπυκνώσω μέσα σε μία ώρα και μισή τους βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών με τη συνθήκη των Σεβρών, τη λατρεία και τον αναθεματισμό του Βενιζέλου, την μικρασιατική καταστροφή και τέλος τη συνθήκη της Λωζάνης και το σύμφωνο της ελληνοτουρκικής φιλίας. Την ίδια στιγμή την ανθρώπινη πλευρά του ηγέτη-επαναστάτη και τους έρωτές του, μέσα σε αυτή την καταιγιστική πορεία. Ήταν το πιο προκλητικό και δύσκολο έργο που έχω γράψει έως τώρα.

– Γιατί πιστεύετε ότι το κοινό ακόμη και σήμερα συγκινείται με έργα που είναι βγαλμένα από την ελληνική παράδοση;

Μα… είναι η γλώσσα της ψυχής του και της ταυτότητάς του. Η ελληνική λογοτεχνία, η ελληνική προφορική παράδοση μέσα από αριστουργηματικά δημοτικά τραγούδια είναι μέσα στο dna μας. Επίσης είναι τόσο αυθεντικά όλα αυτά που δεν γίνεται να μη σε αγγίξουν, να μη σε συγκινήσουν, να μη μιλήσουν στην πιο βαθιά σου συνείδηση. Εκτός κι αν έχεις αλλοτριωθεί πλήρως από τα ξενόφερτα στοιχεία.

– Η Τετραλογία είναι ένα προσωπικό στοίχημα;

Τα έργα της Τετραλογίας έχουν δοκιμαστεί κι έχουν δώσεις τις εξετάσεις τους με επιτυχία. Ο στόχος της Τετραλογίας στις 28 Μαρτίου, είναι να γνωστοποιήσει τα έργα ενός συνθέτη, οποίος έχει νιώσει τα τελευταία χρόνια, πολιτιστικά εξόριστος στον τόπο που ζει και δημιουργεί – στην Αθήνα – ενώ δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί και να παράγει τα έργα του στην περιφέρεια ούτε μία μέρα. Συνεπώς το στοίχημα της Τετραλογίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι η επανεκίννηση στην πόλη μου.

– Σας αρέσει να βάζετε στοιχήματα με τον εαυτό σας; Και αν ναι, ποιο είναι το επόμενο, μετά τη

μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής;

Σίγουρα με εμπνέουν οι προκλήσεις και οι υπερβάσεις. Δεν είμαι ούτε για τα εύκολα, ούτε για μικρά. Τα επόμενα έργα που συνθέτω θα έχουν να κάνουν με την ελληνική μυθολογία που την αγαπούσα από πολύ μικρό παιδί. Ετοιμάζω λοιπόν δύο έργα που έχουν σχέση με τη μυθολογία. Το ένα έργο θα βασίζεται στους Θηβαϊκούς μύθους και το άλλο στους Μινωϊκούς μύθους. Θα παρουσιαστούν στην περιφέρεια, όπως σχεδόν πάντα όλες μου οι πρεμιέρες.

Η συναυλία

Ο Δημήτρης Μαραμής με το ελληνικό μιούζικαλ Ερωτόκριτος το 2017, εγκαινίασε την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ενώ το 2019 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσίασε την μουσικοθεατρική του τριλογία Στοιχειωμένοι (που περιελάμβανε Το Γιοφύρι της Άρτας, Το Τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού και Το Στοιχειό της Χάρμαινας). Το 2021-2023 ανέβασε στην Κρήτη τις όπερές του Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος όπου η πρώτη περιόδευσε σε όλη την Κρήτη και η τελευταία έκανε πρεμιέρα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Ο Ερωτόκριτος βασίζεται σε ποίηση του Βιτσέντζου Κορνάρου, Οι Στοιχειωμένοι (Το Γιοφύρι της Άρτας και Του Νεκρού Αδελφού) στο Δημοτικό Τραγούδι, το Στοιχειό της Χάρμαινας, τα χορικά του Καπετάν Μιχάλη και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ποίηση Σωτήρη Τριβιζά, ενώ το λιμπρέτο του Καπετάν Μιχάλη βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνθεση/Σύλληψη/Ενορχηστρώσεις: Δημήτρης Μαραμής

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μουσική Διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας

Τραγουδιστές: Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού.

Λυρικοί Μονωδοί: Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης.

Σαξόφωνο σολίστ: Διονύσιος Ρούσσος

Χορωδίες:

Musica Xορωδία Φίλων της Μουσικής, διδασκαλία Δημήτρης Μπουζάνης

Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, διδασκαλία Κατερίνα Βασιλικού

Δημοτική Χορωδία Θήβας, Ορφέας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας, διδασκαλία Αλέξανδρος Κομνάς

Θάμυρις του Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Χοροστάσι», διδασκαλία Ιωάννης Χατζής

Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» Άμφισσας, διδασκαλία Ελένη Ιντέρνου

Μουσική Διεύθυνση Χορωδιών Στερεάς Ελλάδας: Αλέξανδρος Κομνάς

Κινησιολογική Επιμέλεια: Φαίδρα Νταϊόγλου

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Πότε: Σάββατο 28 Μαρτίου – 20:30

Προπώληση: megaron.gr

Πού: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης)