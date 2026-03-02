Οι ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι και το κλείσιμο του αεροδρομίου του έχουν προκαλέσει μια μαζική φυγή των πλουσίων, οι οποίοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα Εμιράτα μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ιδιωτικά τζετ. Η συνήθως λαμπερή πόλη – που έχει χαρακτηριστεί «Disneyland» για δισεκατομμυριούχους, influencers και εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες – βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από την ώρα που drones και πύραυλοι, που εκτοξεύτηκαν ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιο και έπληξαν αρκετά υψηλού προφίλ ξενοδοχεία και τοπόσημα.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι συνέχισε σήμερα την αναχαίτιση εισερχόμενων πυραύλων και drones, καθώς η χώρα ανακοίνωσε το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη εν μέσω του διευρυνόμενου περιφερειακού πολέμου.

Διαδρομές Διαφυγής και Κόστος

Υπάρχει κόσμος στο Ντουμπάι που κατευθύνθηκε προς το Ομάν, μια διαδρομή τεσσερισήμισι ωρών με το αυτοκίνητο. Στο Ομάν η αναστάτωση είναι ελάχιστη και το αεροδρόμιο του Μουσκάτ συνεχίζει να λειτουργεί, αν και με καθυστερήσεις. Οι περισσότερες εμπορικές πτήσεις από το Μουσκάτ προς την Ευρώπη είναι πλήρως κλεισμένες μέχρι αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές για τα ιδιωτικά τζετ από το Μουσκάτ έχουν εκτοξευθεί:

Πτήση προς Κωνσταντινούπολη : Περίπου €85.000 (£74.000) με ένα μικρό τζετ τύπου Nextant (τριπλάσια από τη συνηθισμένη τιμή).

: Περίπου €85.000 (£74.000) με ένα μικρό τζετ τύπου Nextant (τριπλάσια από τη συνηθισμένη τιμή). Θέση σε πτήση τσάρτερ για Μόσχα : Περίπου €20.000 ανά άτομο.

: Περίπου €20.000 ανά άτομο. Πτήση από Ριάντ προς Ευρώπη: Έως και $350.000.

Πολλές εταιρείες ιδιωτικών τζετ δήλωσαν αδυναμία διάθεσης αεροσκαφών λόγω ασφαλιστικών περιορισμών και της δυσκολίας τοποθέτησης των στόλων τους στην εμπόλεμη ζώνη.

Πολιτική Θύελλα στην Ιταλία

Η αναστάτωση προκάλεσε πολιτική κρίση στην Ιταλία, όταν ο Υπουργός Άμυνας, Guido Crosetto, επέστρεψε στην πατρίδα του σήμερα με ιταλικό κυβερνητικό αεροσκάφος, προκαλώντας επικρίσεις καθώς εκατοντάδες άλλοι Ιταλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι. Ο Crosetto βρισκόταν εκεί για διακοπές με την οικογένειά του. Επέστρεψε μόνος του στην Ιταλία, δηλώνοντας ότι πλήρωσε ο ίδιος για την πτήση, ενώ οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις ζητούν την παραίτησή του.

Η Κατάσταση για τους Τουρίστες

Για τους περισσότερους τουρίστες, η μόνη επιλογή είναι η παραμονή στο Ντουμπάι. Αν και ο οργανισμός τουρισμού έδωσε οδηγίες στα ξενοδοχεία να μην εκδιώξουν τους πελάτες, υπήρξαν καταγγελίες, κυρίως από Ρώσους τουρίστες, ότι τους ζητήθηκε να «πληρώσουν ή να φύγουν».

«Ο υπάλληλος στην υποδοχή μας είπε να επικοινωνήσουμε με το πρακτορείο μας, ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι μια απαίσια συμπεριφορά προς ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μια ξένη χώρα», δήλωσε μια Ρωσίδα σε βίντεο στο Telegram.

Εγκλωβισμένοι στη Θάλασσα

Χιλιάδες δυτικοί τουρίστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε τουλάχιστον έξι μεγάλα κρουαζιερόπλοια στα ανοικτά των ακτών του Κόλπου.

Οι επιβάτες του Mein Schiff 4 φωτογράφισαν μαύρα σύννεφα καπνού πάνω από το λιμάνι Zayed στο Άμπου Ντάμπι μετά από εκρήξεις.

μετά από εκρήξεις. Στο MSC Euribia, οι κάρτες-κλειδιά των δωματίων ανανεώθηκαν έως τις 6 Μαρτίου, καθώς δεν αναμένεται σύντομη αποχώρηση.

Η Irina Heaver, δικηγόρος με έδρα το Ντουμπάι, περιέγραψε στο “X” ότι οι κάτοικοι έχουν χωριστεί σε τρία στρατόπεδα: εκείνους που τρέχουν στα σύνορα του Ομάν για ένα τζετ, εκείνους που συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά κάνοντας ηλιοθεραπεία στο Palm, και εκείνους που ακολουθούν πιστά τις επίσημες οδηγίες παραμονής σε καταφύγια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.