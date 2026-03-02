Εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων θα δώσει ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στα σκαλοπάτια του σπιτιού της, στον Κολωνό. Ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα) και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (πλημμέλημα). Μετά τα νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που προσκομίστηκαν στην Εισαγγελία, τελικά, δεν ασκήθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου δίωξη για διακοπή κύησης.

Κατά την προσαγωγή του στο εισαγγελικό γραφείο ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ψύχραιμος και σύμφωνα με πληροφορίες επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προσαχθεί από την πρώτη στιγμή, φέρεται να ισχυρίζεται ότι βρήκε τη σύντροφό του, μέσα σε λίμνη αίματος καθώς, όπως φέρεται να ανέφερε, εκείνη έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Ωστόσο, οι αρχές από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του 38χρονου αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Μάρτυρες, εμφανίζονται να ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε συχνές εντάσεις ενώ μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία που αναφέρει πως πριν βρεθεί η νεκρή κοπέλα ακούστηκε καβγάς και ένας άνδρας που φώναζε: «Ψόφα σαν σκυλί».