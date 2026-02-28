Μια 31χρονη γυναίκα, έγκυος περίπου στον 5ο μήνα, εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι στη σκάλα του ισογείου διαμερίσματός της στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό.

Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε ο σύζυγός της, κάνοντας λόγο για ατύχημα. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι έφερε τραύματα στο κεφάλι μη συμβατά με πτώση.

Έτσι, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην προσαγωγή του 38χρονου συζύγου της στο Τ.Α. Κολωνού, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει η λήψη καταθέσεων από άτομα του περιβάλλοντος και γείτονες.