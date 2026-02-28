Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε την επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Ισραήλ, εν μέσω των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Την εξέλιξη γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένες Πολιτείες.

«Λόγω των τρεχουσών περιστάσεων, ο υπουργός Ρούμπιο δεν θα μεταβεί στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου», συνόψισε ο Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για την παγκόσμια δημόσια διπλωματία, μέσω X.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα ενημερώσει τους ομολόγους του της G7 για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα συζητήσει τηλεφωνικά» με τους ΥΠΕΞ της G7 «για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.