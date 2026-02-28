Νέα ένταση καταγράφηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι πρέσβεις του Ιράν και των ΗΠΑ αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τεχεράνης στον ΟΗΕ, Αμιρ Σαϊντ Ιραβανί, έκανε λόγο για «παράνομη και απρόκλητη επίθεση» εναντίον της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία και ο Χάρτης του ΟΗΕ. Τόνισε ότι οι ενέργειες των αντιπάλων του Ιράν συνιστούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει δράση ώστε να αποτραπεί ευρύτερη σύρραξη.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Γουόλτς υπερασπίστηκε τις θέσεις της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο την αντιμετώπιση απειλών ασφαλείας και την αποτροπή αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά «σταθερότητα μέσω αποτροπής», προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω επιθετικών κινήσεων.

Iranian Ambassador: I would advise the US representative to be polite. It would be better for yourself and the country you represent.



Waltz: I am not going to dignify this with another response, especially as you represent a regime that has killed its own people and imprisoned… pic.twitter.com/DVimIsOTYr — Acyn (@Acyn) February 28, 2026

Η συνεδρίαση ανέδειξε το βάθος της ρήξης ανάμεσα στις δύο χώρες, με αρκετά κράτη-μέλη να εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και να ζητούν επιστροφή στη διπλωματία.