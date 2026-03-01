Οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο λιμάνι της πόλης, έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση.

«Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια που οφείλονταν σε εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν πυρκαγιά σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί. Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός», ανέφεραν οι αρχές μέσω X.