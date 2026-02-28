Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 40.000 πολίτες, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών μικρή ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Συνολικά, οι αστυνομικοί, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της συγκέντρωσης, προέβησαν σε 200 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 19 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Παράλληλα, σε ελέγχους που έγιναν στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οδό Ερμού και στην οδό Χαβρίου, βρέθηκαν σακίδια με μολότοφ, κροτίδες, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου 40.000 πολιτών.

Μετά το πέρας των ομιλιών, ομάδα περίπου 50 ατόμων, που παρείσφρησε στη συγκέντρωση, ευρισκόμενοι στην Πλατεία Συντάγματος, αφού κάλυψαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και μάσκες και εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή αποχώρηση των πολιτών, κινήθηκαν τρέχοντας προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και έπειτα προς τα Προπύλαια, ρίπτοντας ταυτόχρονα πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στο πλαίσιο σύγχρονου και ευέλικτου επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονήθηκε με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών προστασίας των εκδηλώσεων, οι αστυνομικοί, φροντίζοντας παράλληλα για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών, προχώρησαν στη χρήση ενδεδειγμένων μέσων για την αποτροπή έντασης-επίθεσης που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλήθους που διαδήλωνε ειρηνικά.

Συνολικά, τόσο σε προληπτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας των συγκεντρώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε 200 προσαγωγές, εκ των οποίων συνελήφθησαν 19 άτομα για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Ενδεικτικά, στην κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, καπνογόνο, 3 βεγγαλικά, σπρέι πιπεριού, 3 πλαστικά μπουκάλια με πέτρες και σφυρί θραύσης κρυστάλλων.

Επιπλέον, σε ελέγχους στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οδό Ερμού και στην οδό Χαβρίου, βρέθηκαν σακίδιο με 12 μολότοφ, 4 κροτίδες, 7 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί-εμπρηστικοί μηχανισμοί, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.

Τέλος, περί την 15:50 ώρα και αφού είχε αποχωρήσει ο μεγαλύτερος όγκος των διαδηλωτών, στο πλαίσιο απόδοσης της κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της οδού, άτομα που παρακώλυαν την κυκλοφορία, απομακρύνθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.»

Θεσσαλονίκη: Εννέα συλλήψεις, 45 προσαγωγές και επεισόδια για τα Τέμπη

Σε εννέα συλλήψεις και 45 προσαγωγές προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, σε σύνολο 107 ατόμων που ελέγχθηκαν, κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων και πορείας στο κέντρο της πόλης με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πέντε ανήλικοι και οι τέσσερις γονείς τους, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε εξοπλισμό αστυνομικών, ΑΤΜ, καταστήματα και κάδους απορριμμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μεσημβρινές ώρες ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εξαπέλυσε επίθεση στις δυνάμεις της στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, εκτοξεύοντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς τύπου μολότοφ. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους δράστες, οι οποίοι διασπάστηκαν σε δύο υποομάδες και προχώρησαν σε νέες επιθέσεις στις οδούς Ολύμπου με Αριστοτέλους και Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, ρίχνοντας συνολικά 19 αυτοσχέδιες μολότοφ.

Μία από τις υποομάδες αναποδογύρισε κάδους στην οδό Εγνατία για να δημιουργήσει οδοφράγματα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε απώθηση και τα άτομα τελικά να αποχωρήσουν προς διάφορες κατευθύνσεις.