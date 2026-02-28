Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επετείου για την τραγωδία των Τεμπών, βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συγγενών θυμάτων και συλλογικοτήτων.

Χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθώντας να απομακρύνουν τους ταραχοποιούς που επιχείρησαν να αμαυρώσουν την συγκέντρωση μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.