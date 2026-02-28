Σε καταγγελία σε βάρος της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε, στο περιθώριο της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ -η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα.

Όπως εξήγησε, η παρενόχληση ξεκίνησε ενώ κατευθυνόταν προς τη διαδήλωση: «Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν λίγο. Ερχόμενος εδώ στην Ακαδημίας με Ασκληπιού με σταμάτησε η αστυνομία για σωματικό έλεγχο και ενώ γνώριζαν ποιος είμαι».

Όπως λέει, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί τον αναγνώρισαν και τον προσφώνησαν ονομαστικά, επέμειναν στον έλεγχο, με τον ίδιο να περιγράφει τις απειλές που δέχτηκε: «Μου είπαν “κύριε Ελευθεριάδη, σας παρακαλώ ανοίξτε την τσάντα για να σας ψάξουμε”. Αρνήθηκα και με κρατήσανε και με απείλησαν με προσαγωγή για μισή ώρα περισσότερο μόνο και μόνο για να με ταλαιπωρήσουν».

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης υπογράμμισε ότι «σταμάτησαν εμένα ενώ γνώριζαν ποιος είμαι και με κρατήσανε εκεί πέρα για να με ταλαιπωρήσουν μισή ώρα και με απείλησαν με προσαγωγή να έρθει το μεταγωγικό».

Εμφανώς αγανακτισμένος, εξέφρασε την απορία του για τον στόχο αυτής της συμπεριφοράς, ειδικά σε μια τόσο φορτισμένη ημέρα και λίγο πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας: «Δεν καταλαβαίνω τελικά η αστυνομία τι θέλει να κάνει; Θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα που μέχρι και σε εμάς οι οποίοι έχουμε χάσει τους συγγενείς μας. Και λίγο πριν τη δίκη». Κατέληξε δε αναφέροντας πως, παρά την προσπάθεια των αρχών να του επιρρίψουν ευθύνες για την ένταση, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν ήταν εκείνος που προκαλούσε το πρόβλημα.