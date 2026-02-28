Στο Λεβερκούζεν ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να κάνει τον απολογισμό για την παρουσία των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες μάχες που έδωσε η ομάδα, στις προκλήσεις αλλά και τις εμπειρίες που μάζεψε από την παρουσία της.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Παναγιώτης Ρέτσος: «Η πορεία μας στο UEFA Champions League ολοκληρώνεται εδώ, αφήνοντας πίσω της μια ευρωπαϊκή διαδρομή με ουσία, εμπειρίες και περηφάνια.

Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις, σταθήκαμε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και δώσαμε το μέγιστο σε κάθε στιγμή. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την τεράστια προσπάθεια, και την αφοσίωση που έδειξε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».