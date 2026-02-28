«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν τα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας», δήλωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συγκέντρωση για τη μνήμη των τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Το κομμάτι των εκταφών είναι το πιο κομβικό κομμάτι που θα αποδείξει όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Εμείς θα επιμείνουμε και στο τέλος θα αποδείξουμε ότι το κράτος δολοφονεί. Συνέχεια βλέπω εμπόδια και αυτό θα φανεί και σήμερα αν θα μας αφήσουν να κάνουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας», δήλωσε ο ίδιος.