Με τον αγώνα του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στο κλειστό του Ρέντη, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Volley League Ανδρών.

Ο αγώνας έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία καθώς ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς για να διατηρηθεί στην 3η θέση και να έχει ελπίδες ακόμα και για την 2η θέση, ενόψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική.

Ο ΟΦΗ από την άλλη μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία θέλει να σπάσει και την έδρα του Ολυμπιακού που θα του ανοίξει την πόρτα για την πρώτη τετράδα. Όσον αφορά την προιστορία σε 11 αγώνες πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός μετράει μόνο νίκες επί των Κρητικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο (28/02)

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (20:00, ΕΡΤ2)

Κυριακή (1/03)

Φοίνικας Σύρου – Μίλωνας (18:00)

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ (19:00)

Κηφισιά – Καλαμάτα (19:00)

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (21:00)

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 38

2. Μίλωνας 37

3. Ολυμπιακός 32

4. ΠΑΟΚ 31

5. ΟΦΗ 28

6. Καλαμάτα 18

7. Πανιώνιος 17

8. Κηφισιά 14

9. Φοίνικας Σύρου 13

10. Φλοίσβος 12