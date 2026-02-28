Με γκολ του Πόκορνι η Κηφισιά νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό και έκανε σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής.

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους και τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στην πρώτη τους φάση: Στο 13′ ο Πόμπο εκτέλεσε κόρνερ και ο Πόκορνι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και σκόραραν στο 16′ με τον Οζέγκοβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τον ίδιο παίκτη να έχει ευκαιρία και στο 27′ μετά το γύρισμα του Τσάπρα αλλά… δεν βρήκε τη μπάλα, ενώ ετοιμαζόταν να εκτελέσει.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό, με τους Βοιωτούς να πιέζουν και την Κηφισιά να έχει δύο ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, με τον Αμανί στο 45′ και τον Μπένι στο 45’+3′, αλλά κανείς εκ των δύο δεν έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και με τους Μάγκνουσον, Βήχο και Κωστή είχε φάσεις στο 51′, στο 53′ και στο 54′ για την ισοφάριση, αλλά αυτή δεν ήρθε. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, από την άλλη πλευρά, ανέβασε την απόδοσή της μετά το 60′ και στο 77′ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 αλλά ο Χριστόπουλος αστόχησε προ κενής εστίας, μετά το λάθος του Λοντίγκιν.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν στη συνέχεια να πιέσουν για να ισοφαρίσουν, η Κηφισιά όμως κράτησε το 1-0 και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί, Αμανί, Πέρεθ (88′ Μποτία), Μπένι (46′ Έμπο), Πόμπο (69′ Ρουκουνάκης), Νούνελι (88′ Ζέρσον Σόουζα), Χριστόπουλος (83′ Θεοδωρίδης).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων, Μάγκνουσον, Άμπου Χάνα (73′ Παλάσιος), Τσάπρας, Κωστή (88′ Λαμαράνα), Τσόκαϊ (88′ Μανθάτης), Βήχος, Πεντρόσο, Μπάλτσι, Οζέγκοβιτς (79′ Νίκας).