Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Sky News ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανός και σε πολύ καλή κατάσταση.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ισμαήλ Μπακαΐ είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν η ανώτατη ηγεσία της χώρας είναι ζωντανή ούτε να αποκαλύψει την τοποθεσία της.

Παράλληλα σιιτικές πηγές από το Ιράκ αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει σκοτωθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Χαμενεΐ.

Οι ανακοινώσεις έρχονται στον απόηχο των ισχυρισμών του Ισραήλ περί ενδείξεων ότι ο Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί ως απότοκο των επιθέσεων που εξαπέλυσαν Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα το ιρανικό κρατικό μέσο IRIB, επικαλούμενο την Ερυθρά Ημισέληνο, αναφέρει ότι 201 άτομα σκοτώθηκαν και 747 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 24 επαρχίες.