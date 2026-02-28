Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν στην αποστολή της ΑΕΚ οι οπαδοί της στον Βόλο, αποθεώνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, με τη συνέχεια να δίνεται την Κυριακή (1/3) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι οπαδοί της Ένωσης θα γράψουν ιστορία καθώς έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια για το ματς, το οποίο τυπικά είναι εκτός έδρας, ουσιαστικά όμως είναι… εντός. Όλα τα εισιτήρια που βγήκαν προς διάθεση κατέληξαν σε κιτρινόμαυρα χέρια και περισσότεροι από 20.000 θα βρίσκονται στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού.

Μια ιδέα, πάντως, για το κλίμα που θα επικρατεί στο γήπεδο, ο Νίκολιτς και οι παίκτες του την πήραν κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει. Εκεί, είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί, οι οποίοι περικύκλωσαν το πούλμαν και αποθέωναν τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ζητώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με καπνογόνα, συνθήματα και σημαίες, οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν ατμόσφαιρα γηπέδου και περιμένουν πώς και πώς την έναρξη του αγώνα την Κυριακή (1/3), περιμένοντας τη νίκη με την οποία η ομάδα του Νίκολιτς θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.