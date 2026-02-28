Ο… περίπατος της Μπάγερν Μονάχου στη φετινή Bundesliga συνεχίζεται, καθώς νίκησε με 3-2 τη Ντόρτμουντ εκτός έδρας για την 24η αγωνιστική και είναι στο +11 πλέον.

Οι Βεστφαλοί ήθελαν τη νίκη για να πλησιάσουν στο -5 και να έχουν ελπίδες για κατάκτηση του τίτλου και στο 26ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με την κεφαλιά του Σλότερμπεκ μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Σβένσον.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ να παραμένει 1-0, στο δεύτερο όμως έγινε… χαμός. Στο 54′ ο Κέιν έκανε το 1-1 από κοντά μετά την πάσα του Γκνάμπρι με το κεφάλι και στο 70′ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με πέναλτι, για το 1-2.

Η Ντόρτμουντ δεν τα παράτησε και στο 83′ με ωραίο σουτ του Σβένσον μετά τη μπαλιά του Ζάμπιτσερ έκανε το 2-2, στο 87′ όμως ο Κίμιχ βρήκε χώρο εκτός περιοχής, σούταρε και έγραψε το 2-3, χαρίζοντας νίκη-μισό πρωτάθλημα στη Μπάγερν.