Η κόρη, ο γαμπρός και το εγγόνι του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars News – που συνδέεται με τη Ισλαμική Φρουρά Επαναστάσεως – επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές» από το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη.

Το Fars ανέφερε επίσης ότι «έχει ειπωθεί ότι μία από τις νύφες του Χαμενεΐ σκοτώθηκε» στις επιθέσεις.

Νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει ορισμένες αναφορές για το θάνατο της νύφης και του γαμπρού του Χαμενεΐ, οι οποίες αργότερα διαψεύστηκαν.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατο του ίδιου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.