Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, παρά την έναρξη της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν και τα αντίποινα από την Τεχεράνη, όπως μετέφερε αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας στους Financial Times.

Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος στους FT όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να αποτρέψει μια απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.