Αποφασισμένη να εκφωνήσει ομιλία, την οποία μάλιστα είχε ετοιμάσει, ήταν η Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο, όπως η ίδια κατήγγειλε, δεν υπήρχε διάθεση από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών, του οποίου μέχρι πριν από λίγο ήταν η ίδια πρόεδρος.

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων παρευρέθηκε στη συγκέντρωση και συνομίλησε με πολίτες, ωστόσο δεν ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί απέναντι από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να απευθύνει ομιλία.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η ίδια ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει στη συγκέντρωση. Όπως δήλωσε, έφθασε στον χώρο στις 12:00, ώρα που είχε οριστεί για την έναρξη της εκδήλωσης, με σκοπό να τοποθετηθεί «για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών». Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, περίπου «δύο ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφώσει πρόγραμμα ομιλιών, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποι εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω».

Η δήλωση της κ. Καρυστιανού στο κανάλι Kontra:

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω οπότε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεσή μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση».