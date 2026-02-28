Στην πρώτη γραμμή των συγκεντρώσεων για τα Τέμπη βρισκόταν, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, το MEGA, ενώ έμελλε το απόγευμα να δεχθεί οπερατέρ επίθεση με κρότου λάμψης.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η Αναστασία Γιάμαλη μέσα από την ενημερωτική της εκπομπή “Εξελίξεις τώρα” στο Μεγάλο Κανάλι, “πριν από λίγο συνάδελφός μας ανέφερε την επίθεση με κρότου λάμψης που δέχθηκε ο οπερατέρ μας, ο Διονύσης. Έχουμε το πλάνο, την εικόνα από τη στιγμή αυτή”.

“Είναι άκοπα τα πλάνα που βλέπουμε. Αυτή εδώ είναι η στιγμή που πετάνε μια κρότου λάμψης σε δημοσιογράφους, κυρίες και κύριοι. Αυτό θέλω να το κρατήσω και να το επισημάνω γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο μία κανονικοποιημένη προσέγγιση που δεν συνάδει με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί μια αστυνομία σε μια μαζική κινητοποίηση. Έχουμε και επίθεση ευθεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται εκεί για να καταγράφουν”.

“Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος έχει βγάλει ανακοίνωση και καταδικάζει τους σωματικούς ελέγχους και τις επιθέσεις που δέχθηκαν συνάδελφοί μας, φωτορεπόρτερ. Όπως και το ότι τους έψαξαν τις τσάντες με τις κάμερες” πρόσθεσε, επίσης, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στον αέρα του MEGA.