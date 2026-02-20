Στο σπίτι, το κινητό έχει έναν σταθερό ρόλο: κρατά την επικοινωνία ανοιχτή και την καθημερινότητα σε κίνηση. Ατέλειωτο chatting με φίλους και οικογένεια, video calls που γίνονται «ραντεβού», scrolling και ποστάρισμα στα social media, video streaming στον καναπέ ή στο κρεβάτι, μαζί με απεριόριστη επικοινωνία σε ομιλία και SMS.

Κι όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις, τόσο μεγαλώνει η ανάγκη για κάτι απλό: μια τιμή που να ισχύει για όλους, χωρίς μπερδέματα, με ευελιξία στα δεδομένα και έλεγχο στο κόστος. Τα ανανεωμένα προγράμματα Κινητής της Nova απαντούν ακριβώς σε αυτό, προσφέροντας ίδια τιμή ανά πρόγραμμα για όλους στην οικογένεια, μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση δεδομένων και πλήρη έλεγχο κόστους, από μόνο 16€. Γιατί, τα ίδια και τα ίδια μερικές φορές είναι ωραία!

Όταν είναι όλοι στο κινητό, θέλεις και απλούς κανόνες

Σε κάθε σπίτι υπάρχει κάποιος που «τρώει» δεδομένα με streaming και social, κάποιος που μιλάει ασταμάτητα, κάποιος που θέλει να έχει βίντεο-επικοινωνία χωρίς δεύτερη σκέψη, και κάποιος που απλώς θέλει να ξέρει ότι ο λογαριασμός θα βγει όπως τον υπολόγισε. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα, η λύση δεν είναι να περιορίζεσαι, αλλά να έχεις ένα πλαίσιο που δουλεύει για όλους.

Με τα νέα προγράμματα κινητής της Nova, όλοι όσοι ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό απολαμβάνουν την ίδια τιμή, ανάλογα με το πρόγραμμα κινητής που επιλέγουν, χωρίς διαφοροποιήσεις και πολύπλοκες χρεώσεις. Παράλληλα, η τιμή γίνεται καλύτερη, όσο περισσότερα συμβόλαια συνδυάζονται στη Nova, προσφέροντας πραγματικό όφελος σε οικογένειες και πολυμελή νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο μπαίνει και η ευελιξία χρήσης των δεδομένων, αφού με τη νέα υπηρεσία Υοur Data κανένα GB δεν πάει χαμένο. Τα δεδομένα που δεν καταναλώνονται μέσα στον μήνα χρήσης μεταφέρονται και προστίθενται στους επόμενους μήνες, για όσο διαρκεί το συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας μέγιστη αξιοποίηση των παροχών.

Παράλληλα, οι συνδρομητές, με το GB Control, προστατεύονται από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται προσωρινά μέχρι την ανανέωση των παροχών. Έτσι, έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την πλοήγησή τους στο internet, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Καθαρή τιμή, πλήρης έλεγχος, οικογενειακό όφελος

Όταν το κινητό είναι το εργαλείο για να μιλάς, να στέλνεις, να βλέπεις, να ανεβάζεις και να μοιράζεσαι, το να έχεις καθαρή εικόνα για την τιμή και τον έλεγχο της χρήσης κάνει τη διαφορά. Αν θέλεις μια λύση που να «κουμπώνει» σε όλη την οικογένεια, τα ανανεωμένα προγράμματα Κινητής της Nova ξεκινούν από 16€ τον μήνα.

Μάθε περισσότερα εδώ

Η τιμή των 16€ ισχύει για συνδρομητές που συνδυάζουν περισσότερα από δύο συμβόλαια Κινητής ή Σταθερής. Όροι & προυποθέσεις: nova.gr

