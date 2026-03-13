Νέο μήνυμα για τον πόλεμο στο Ιράν στέλνει με ανάρτησή του το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πόλεμος συμπληρώνει σήμερα δύο εβδομάδες.

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ωστόσο, αν διαβάσετε τους αποτυχημένους New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το Ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όλα τα άλλα αποδεκατίζονται και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Έχουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο – Παρακολουθήστε τι συμβαίνει σε αυτούς τους τρελούς αλήτες σήμερα. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social.