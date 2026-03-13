Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, ένας συνασπισμός ένοπλων ομάδων υποστηριζόμενων από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ.

Στην ανακοίνωσή της στο επίσημο κανάλι της στο Telegram, η οργάνωση ισχυρίζεται ότι οι μαχητές της χρησιμοποίησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να πλήξουν το αεροσκάφος, προκαλώντας την συντριβή του.

Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση με όσα ανέφερε το Αμερικανικό Κεντρικό Διοικητήριο (CENTCOM), το οποίο ενημέρωσε την Πέμπτη ότι δύο αεροσκάφη συμμετείχαν σε «περιστατικό σε φιλικό εναέριο χώρο». Το ένα από αυτά κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», διευκρίνισε το CENTCOM.

Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν τουλάχιστον πέντε μέλη του πληρώματος.

Η δήλωση αυτή δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα και δεν έχει επιβεβαιωθεί από αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

Βίντεο που δημοσίευσε ιρακινό μέσο φαίνεται να δείχνει δύο αεροσκάφη HC-130J Combat King II της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τα οποία ειδικεύονται στις επιχειρήσεις Ανάκτησης και Διάσωσης σε Περιοχές Μάχης (CSAR), να πετούν σε χαμηλό ύψος απόψε πάνω από το δυτικό Ιράκ, πιθανώς αναζητώντας τον χώρο συντριβής του KC-135 Stratotanker που κατέπεσε νωρίτερα.