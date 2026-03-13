Η αντιπολίτευση στην Ουγγαρία εκφράζει φόβους ότι ένας επικείμενος καταιγισμός βίντεο παραπληροφόρησης στοχεύει στον εξαναγκασμό των υποψηφίων της σε αποχώρηση από την κούρσα. Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι στηρίζει την προεκλογική εκστρατεία του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με ένα νέο μπαράζ βίντεο παραπληροφόρησης, τα οποία αναμένεται να εμφανιστούν την Πέμπτη.



Ο Όρμπαν είναι ο ηγέτης της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν —και ένα διαρκές εμπόδιο στη στήριξη των Βρυξελλών προς την Ουκρανία— αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δυσκολότερη μάχη της πολιτικής του καριέρας ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου, όπου οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν περίπου 10 μονάδες πίσω από τον Μαγιάρ.



Ο Μαγιάρ —πρώην μέλος του κόμματος Fidesz του Όρμπαν, που γνωρίζει καλά τη στρατηγική του— δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε πληροφορίες πως η επίθεση θα λάβει τη μορφή «14 βίντεο λάσπης που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)» και κατήγγειλε ότι η εκστρατεία παραπληροφόρησης παρήχθη «με τη βοήθεια των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών».

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου

Η τακτική του Μαγιάρ είναι να προειδοποιεί για τις επικείμενες επιθέσεις λάσπης κατά του κόμματός του (Tisza) πριν αυτές εκδηλωθούν, ελπίζοντας να αμβλύνει τον αντίκτυπό τους. Αυτή είναι η ίδια στρατηγική που υιοθέτησε στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την προοπτική δημοσιοποίησης ενός «sex tape». Τότε, βγήκε δημόσια και κατηγόρησε το Fidesz ότι σχεδίαζε να κυκλοφορήσει ένα βίντεο «καταγεγραμμένο με εξοπλισμό μυστικών υπηρεσιών και πιθανώς πλαστογραφημένο». Μέχρι στιγμής, η παρέμβαση αυτή φαίνεται να λειτούργησε, καθώς το βίντεο δεν έχει κυκλοφορήσει.



Την Πέμπτη, η ομάδα του Μαγιάρ αναμένει ότι το Fidesz θα στοχεύσει μια τοπική υποψήφια και την οικογένειά της με AI-generated βίντεο που θα προωθηθούν μέσω ψεύτικων λογαριασμών. Ο Μαγιάρ κάλεσε τον Όρμπαν «να σταματήσει αμέσως τη σχεδιαζόμενη εκλογική απάτη και να διατάξει τους Ρώσους πράκτορες να εγκαταλείψουν την Ουγγαρία».

Αλληλοκατηγορίες για ξένη παρέμβαση

Το Fidesz αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για δραστηριότητα Ρώσων πρακτόρων. Αντιθέτως, στελέχη του Fidesz επιμένουν ότι ο Μαγιάρ χρηματοδοτείται από την Ουκρανία με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας «κυβέρνησης-μαριονέτας» πιστής στο Κίεβο και τις Βρυξέλλες. Κατηγορούν μάλιστα τον Πρόεδρο Ζελένσκι για παρέμβαση, επειδή μπλοκάρει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba.

Στόχος: Οι παραιτήσεις υποψηφίων

Καθώς η προθεσμία για τη δήλωση υποψηφίων έχει παρέλθει, τα ονόματα στις λίστες δεν μπορούν να αλλάξουν. Αναλυτές εκτιμούν ότι το Fidesz προσπαθεί τώρα να «ξεθάψει λάσπη» για τους υποψηφίους του κόμματος Tisza στις 106 εκλογικές περιφέρειες, ώστε να τους αναγκάσει σε παραίτηση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους.



«Ο στόχος αυτών των εκστρατειών λάσπης είναι να μας πιέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και να μας λυγίσουν, ή να μας αναγκάσουν να τα παρατήσουμε», δήλωσε ο Zoltan Tarr, στενός συνεργάτης του Μαγιάρ.



Η εκστρατεία που αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, την υποψήφια Orsolya Miskolczi, προσπαθώντας να τη συνδέσει με ένα σκάνδαλο διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας, όπου εργαζόταν ο σύζυγός της, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico.