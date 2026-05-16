Συναγερμός σήμανε στην Μόντενα της Ιταλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε πλήθος σε πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος τρέχοντας με 150 χλμ την ώρα.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του φρικτού συμβάντος, όπου περισσότεροι από 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μία γυναίκα φέρεται να ακρωτηριάστηκε στα πόδια της ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς.

Η τρελή κούρσα του οχήματος σταμάτησε πέφτοντας σε μια βιτρίνα καταστήματος. Ο οδηγούς βγήκε για να ξεφύγει και τότε μαχαίρωσε έναν περαστικό που προσπάθησε να τον σταματήσει, Εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα από την αστυνομία που τον συνέλαβε.

Στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε σχεδόν αμέσως ο δήμαρχος της πόλης, Μάσιμο Μετσέτι, ο οποίος δήλωσε: «Πρέπει να καταλάβουμε τη φύση του περιστατικού, αλλά πρόκειται για μια δραματική πράξη. Είμαι βαθιά συγκλονισμένος· όποια κι αν είναι η αιτία, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός. Αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, θα είναι ακόμη πιο σοβαρό».

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, fermato #ANSA https://t.co/LshVvUIUgT pic.twitter.com/dH2Dfx2na4 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 16, 2026

Όσο για τον δράστη, πρόσθεσε ότι «φαίνεται να είναι βορειοαφρικανικής καταγωγής, βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση και ανακρίνεται».

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.