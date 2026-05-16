Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν στην Allwyn Arena για την προπόνηση της ΑΕΚ που έγινε με περισσότερους από 10.000 οπαδούς στις εξέδρες και έστειλε το δικό του μήνυμα, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Κυριακή (17/5) θα είναι μέρα γιορτής για την Ένωση καθώς μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου και θα είναι αξέχαστη, όπως λένε οι άνθρωποί της. Κλίμα φιέστας, όμως, επικρατούσε και στην ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5), με τους οπαδούς να συρρέουν κατά χιλιάδες και να αποθεώνουν τους πάντες.

Στην Allwyn Arena, φυσικά, ήταν και ο Ηλιόπουλος, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο για να απευθυνθεί στους φιλάθλους, λέγοντας τα εξής…

«Λαέ της ΑΕΚ. Παλικάρια της ΑΕΚ! Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη, θα γίνεται σεισμός! Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα, η ΑΕΚ είναι κίνημα. Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος.

Τα θηρία μας, του Μάρκο Νίκολιτς. Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται, για νέα πράγματα, για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη, για να μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους.

Όλοι μαζί ενωμένοι, κι αύριο το ίδιο. Από αύριο σταματά το σύνθημα για τις μάνες, είναι τα ιερά σύμβολα, το πρωτάθλημα το κερδίσαμε τη μέρα που γιορτάζουν οι μάνες. Σας φιλώ, σας αγαπώ και αυτή η ομαδάρα με τους ανθρώπους που είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά, θα είμαστε πρωταγωνιστές στην αρένα, στα πάντα.

Σας αγαπώ! Δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης! Έχουμε πολλή δουλειά αύριο!».