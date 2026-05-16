Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν αγωνίστηκε καθόλου στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού για τα play off της Stoiximan Basket League και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε το γιατί.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν εύκολα το 2-0 και πήραν την πρόκριση για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να μη χρησιμοποιείται καθόλου, στο τελευταίο παιχνίδι πριν το Final Four της Euroleague.

Ο Μπαρτζώκας δεν έδωσε καθόλου χρόνο συμμετοχής στον Βεζένκοβ και αυτό προκάλεσε εντύπωση, με τον ίδιο να εξηγεί μετά το τέλος του αγώνα για ποιο λόγο έγινε αυτό.

«Έχει μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Προπόνηση έκανε χθες κανονικά με την ομάδα αλλά επειδή είναι κάτι που επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο προτιμήθηκε να μην ρισκάρουμε καθόλου», είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον MVP της φετινής Euroleague και συνέχισε.

«Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο, αυτό μου είπαν οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές, απλά επειδή είναι σε ένα πονηρό σημείο αποφασίσαμε να μην το ρισκάρουμε. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα».