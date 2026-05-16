Ο Ολυμπιακός πήρε για 11η φορά την πρόκριση για το Final Four του Champions League στο πόλο γυναικών μετά τη νέα νίκη του επί της Σαμπαντέλ, με 10-8 αυτή τη φορά.

Οι «ερυθρόλευκες» είχαν επικρατήσει με 17-12 εκτός έδρας, οπότε ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση και το επιβεβαίωσαν με νέα νίκη στη ρεβάνς, έχοντας για πρώτη σκόρερ την Πλευρίτου που πέτυχε τρία γκολ.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και ήταν μπροστά με 4-1 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και στο ξεκίνημα του δεύτερου προηγήθηκε με 6-1, πριν έρθει ένα σερί 4-0 της Σαμπαντέλ που μείωσε σε 6-5.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, διατήρησε τον έλεγχο, είχε σταθερά το προβάδισμα και με το 10-8 σφράγισε την πρόκριση για το Final Four.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός βράβευσε τέσσερις πολίστριες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της κυριαρχίας του, εντός και εκτός συνόρων: την Φιλιώ Μανωλιουδάκη, την Νικόλ Ελευθεριάδου, την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τη Χρυσή Διαμαντοπούλου.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 2, Αντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Ουίλιαμς, Ντοτ, Φαν ντε Κράατς 2, Χουράδο 2, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Π. Καράσκο, Γιόρεντς, Νταλμάσες, Κρεσπί, Γκονζάλεθ 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις.