Οι παραδοσιακές ισορροπίες ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία στον μουσικό θεσμό της Ευρώπης μεταφέρθηκαν για λίγα λεπτά στο βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Με αφορμή τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, ο πρωθυπουργός στράφηκε προς το μέρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας μια δόση χιούμορ για τις σταθερές ανταλλαγές βαθμολογιών.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδελφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη, η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα. Μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο».

Η ευρωπαϊκή «επιστράτευση» για τον Akylas

Η αποψινή προσπάθεια που κάνει ο Akylas στη σκηνή του διαγωνισμού δεν απασχόλησε μόνο τις εγχώριες συζητήσεις, αλλά έφτασε μέχρι τα υψηλά κλιμάκια των Ευρωπαίων συμμάχων. Ο πρωθυπουργός, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά την τοποθέτηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θέλησε να συνδέσει χιούμορ το κλίμα των εργασιών με τη ροή της επικαιρότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στον Μάνφρεντ Βέμπερ, εισπράττοντας το χαμόγελο και το χειροκρότημά του:

«Θέλω να σε ευχαριστήσω που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα, το ΕΛΚ, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Akyla στη Eurovision».