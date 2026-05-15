Το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί ότι η Έφη Παπαθεοδώρου θα συμμετείχε σε βίντεο του Akyla για τη Eurovision.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno», η Κατερίνα Ζαρίφη επικοινώνησε με τον Γιώργο Καπουτζίδη, προκειμένου να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη και δεν είδαμε την Έφη Παπαθεοδώρου στον μουσικό διαγωνισμό.

Τελικά η Έφη Παπαθεοδώρου δεν επρόκειτο να εμφανιστεί στο act της Eurovision, αλλά είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει στο επόμενο βίντεο κλιπ του Akyla, για νέο τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά τον διαγωνισμό. Το γύρισμα, ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, λόγω του φορτωμένου προγράμματος του τραγουδιστή ενόψει της Eurovision.