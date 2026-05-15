Μια απρόσμενη εμφάνιση περίμενε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ την Παρασκευή 15 Μαίου, καθώς ο Άρης Πορτοσάλτε απουσίαζε από το στούντιο της εκπομπής «Live You».

Λίγο αργότερα όμως, ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση από τη Βιέννη, όπου όπως αποκάλυψε θα βρίσκεται για την κάλυψη της Eurovision, προκαλώντας έκπληξη στο τηλεοπτικό κοινό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι φορούσε σκουφάκι με το λογότυπο του Akylas, δείχνοντας τη στήριξή του στον καλλιτέχνη. Με χιούμορ και ενθουσιασμό, ανέφερε την ατάκα «Akyla, φέρ’ το», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά ο Akyla».