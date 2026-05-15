Από τα τηλεοπτικά πλατό στα επαγγελματικά γήπεδα πέρασε ο Κρίστο Φερνάντες, ο Μεξικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά «Ted Lasso», όπου υποδυόταν τον επιθετικό Ντάνι Ρόχας.

Ο 35χρονος αποφάσισε να μετατρέψει τη μυθοπλασία σε πραγματικότητα, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ελ Πάσο Λοκομότιβ, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, θα αγωνιστεί στη θέση του επιθετικού, ακριβώς όπως και ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε και στις τρεις σεζόν της δημοφιλούς παραγωγής της Apple TV, η οποία προβλήθηκε από το 2020 έως το 2023.

Σε δήλωσή του, ο Φερνάντες τόνισε πως το ποδόσφαιρο παρέμεινε πάντα βασικό κομμάτι της ζωής του, παρά τη στροφή του στην υποκριτική. «Το ποδόσφαιρο είχε πάντα τεράστια θέση στη ζωή και στην ταυτότητά μου και, ανεξάρτητα από το πού με οδήγησε η ζωή, το όνειρο να αγωνιστώ σε επαγγελματικό επίπεδο δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πριν ακολουθήσει την καριέρα της υποκριτικής, ο Μεξικανός είχε ήδη ποδοσφαιρικό παρελθόν, καθώς αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Τέκος, μέχρι που ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να σταματήσει μόλις στα 15 του χρόνια.

Η Ελ Πάσο Λοκομότιβ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της Western Conference, με απολογισμό τέσσερις νίκες, τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες.