Νέα δημοσιεύματα από την Τουρκία επαναφέρουν το όνομα του Κωνσταντή Τζολάκη στο προσκήνιο για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία φέρεται να τον έχει θέσει ως βασικό στόχο για τη θέση κάτω από τα δοκάρια ενόψει της νέας σεζόν.

Αιτία αποτελεί η επικείμενη αποχώρηση του Έντερσον, του οποίου η παρουσία στην ομάδα φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα απ’ όσο αναμενόταν. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και, μετά από μόλις έναν χρόνο, όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Η απόδοσή του έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων, οι οποίοι έχουν στραφεί ανοιχτά εναντίον του, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον συγκρίνουν αρνητικά ακόμη και με τον τρίτο τερματοφύλακα της ομάδας, Ταρίκ Τσετίν.

Σύμφωνα με την τουρκική «star.com», η Φενέρμπαχτσε έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, με το ποσό που απαιτείται για τη μεταγραφή να υπολογίζεται κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Το ενδιαφέρον των Τούρκων για τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ δεν είναι καινούργιο, καθώς και την περασμένη σεζόν υπήρχαν σχετικά δημοσιεύματα, ενώ για ένα διάστημα είχε συνδεθεί μαζί του και η Γαλατασαράι.

Ο Τζολάκης ολοκλήρωσε ακόμη μία ιδιαίτερα σταθερή χρονιά με τον Ολυμπιακό, καταγράφοντας 23 clean sheets σε 42 συνολικά συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του αγωνιστική άνοδο.