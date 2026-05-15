Ανασύρθηκε η σορός που εντοπίστηκε το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή της.

Όλα δείχνουν πως η σορός ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί, ένα 24ωρο νωρίτερα, η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σορό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει, προκειμένου να ομολογήσει την κλοπή των περιστεριών τις προηγούμενες μέρες από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε τα περί κλοπής, «θόλωσε». «Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. “Πάγωσα” διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», είπε ο ίδιος -σύμφωνα με πληροφορίες- υποστηρίζοντας ότι είχαν κάνει νωρίτερα από κοινού χρήση ναρκωτικών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως και ο 43χρονος που είχε απολογηθεί χθες και -μεταξύ άλλων- φαίνεται να υποστήριξε τα εξής: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία»