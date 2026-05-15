Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς στον Λουδία ποταμό κοντά στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε μία σορός άνδρα που θεωρείται σχεδόν δεδομένο από την ΕΛ.ΑΣ. ότι είναι ο 54χρονος όποιος δολοφονήθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί από το ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να ξεκινήσει η διαδικασία των εργαστηριακών εξετάσεων.

Θυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού, σε μια υπόθεση που θυμίζει «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, οι φερόμενοι ως δράστες κατηγόρησαν τον 54χρονο ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια. Ο 54χρονος αρνήθηκε και υπέδειξε άλλους ως υπαίτιους για την κλοπή, ενώ οδήγησε τους δύο, ηλικίας 43 και 44 χρόνων, σε ένα σπίτι στην περιοχή των Μαλγάρων για να βρουν τα κλεμμένα πτηνά. Εκεί όταν δεν βρέθηκαν τα περιστέρια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ένας δράστης πήρε το όπλο που κατείχε ο άλλος και τον σκότωσε εν ψυχρώ, στην αυλή της κατοικία

Να θυμίσουμε ότι χθες (Πέμπτη14/5) οδηγήθηκε στη φυλακή ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για τη δολοφονία του 54χρονου, ενώ ο 44χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα (Παρασκευή 15/5).

Ο προφυλακισθείς 43χρονος, κατά την απολογία του στον ανακριτή, φέρεται να ανέφερε πως ο 44χρονος σκότωσε τον 54χρονο για κάποια περιστέρια. «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία», φέρεται να ανέφερε, ενώ ομολόγησε ότι είχε κάνει προηγουμένως χρήση ναρκωτικών με τον 44χρονο.