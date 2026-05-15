«Με συκοφαντούν με αυτό τους το πρωτοσέλιδο», γράφει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην εφημερίδα Voice. «Από την Τράπεζα Alpha από την οποία έλαβα στεγαστικό δάνειο για την αγορά του σπιτιού μου το 2007 πριν καν εκλεγώ βουλευτής, δεν έχω λάβει καμμία ιδιαίτερη ή προνομιακή ρύθμιση», σημειώνει.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης γράφει:

«Ξεκαθαρίζω προς την εφημερίδα Voice στην οποία σήμερα θα στείλω και εξώδικη διαμαρτυρία ότι με συκοφαντούν με αυτό τους το πρωτοσέλιδο καθώς από την Τράπεζα Alpha από την οποία έλαβα στεγαστικό δάνειο για την αγορά του σπιτιού μου το 2007 πριν καν εκλεγώ βουλευτής, δεν έχω λάβει καμμία ιδιαίτερη ή προνομιακή ρύθμιση. Πληρώνω ανελλιπώς τις δόσεις μου αυτόματα και δεν έχω καν καθυστέρηση ούτε μία δόση. Έλαβα και πήρα μετά το πρώτο μνημόνιο την γενική ρύθμιση που προσέφεραν τότε μαζικά σε όλους όσους χρώσταγαν δάνεια προ της κρίσης, η ρύθμιση είχε τον χαρακτήρα της χρονικής επέκτασης με μικρότερη δόση έναντι περισσότερων τόκων για την Τράπεζα και όταν η ρύθμιση έληξε για όλους έληξε και για μένα και επέστρεψα στις αρχικές μου δόσεις. Ουδέποτε λοιπόν μου έκαναν από την Τράπεζα αυτή καμμία απολύτως χάρη και το δάνειο μου εξυπηρετείται ως σήμερα κανονικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε στα δικαστήρια και με αυτούς».