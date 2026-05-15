Ο Φλορεντίνο Πέρεθ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης έντασης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ρεάλ Οβιέδο, με τη στάση του απέναντι στους φιλάθλους να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο αναβρασμό.

Ο ισχυρός άνδρας των «Μερένγκες» εθεάθη να έχει έντονο λεκτικό επεισόδιο με οπαδούς στις εξέδρες, ακριβώς κάτω από τα VIP του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», σε μια εικόνα που για πολλούς αποτυπώνει το βαθύ ρήγμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον κόσμο της ομάδας.

Η ένταση είχε αρχίσει αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα, με αποδοκιμασίες και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των φιλάθλων. Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ όταν στις κερκίδες εμφανίστηκαν πανό με συνθήματα όπως «Φλορεντίνο παραιτήσου» και «Φλορεντίνο είσαι ένοχος», εκφράζοντας ξεκάθαρα την οργή σημαντικής μερίδας του κόσμου.

Με εντολή της διοίκησης, η ασφάλεια του γηπέδου παρενέβη άμεσα και απομάκρυνε τα συγκεκριμένα πανό, κίνηση που όχι μόνο δεν εκτόνωσε την κατάσταση, αλλά αντίθετα όξυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα, ενισχύοντας την αίσθηση πως ο πρόεδρος της «Βασίλισσας» έχει απομακρυνθεί πλήρως από τη βάση των φιλάθλων.

Η πίεση πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ιδιαίτερα έντονη, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να βρίσκεται σε δύσκολη θέση και να έχει ήδη προαναγγείλει έκτακτες εκλογές, μέσω της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες.