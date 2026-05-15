Ο Λούκας Τορέιρα έπεσε θύμα επίθεσης σε εμπορικό κέντρο της Τουρκίας, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση γύρω από τον άσο της Γαλατασαράι.

Ο 30χρονος Ουρουγουανός μέσος, που μετακόμισε στην Τουρκία το 2022 από την Άρσεναλ και έκτοτε έχει ξεπεράσει τις 150 συμμετοχές με τη φανέλα της Γαλατασαράι, δέχθηκε επίθεση έξω από καφέ στην περιοχή Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ένας άνδρας τον πλησίασε και φέρεται να τον χτύπησε με γροθιά, πριν επιχειρήσει να διαφύγει με ταξί. Ωστόσο, αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Lucas Torreira'ya saldırmaya çalışan şahsın Torreira'nın yardımcısı tarafından yerde tekmelendiği görüldü. Olayın ardından şahıs hızla olay yerinden ayrılırken Torreira'da bir sıkıntı olmadığı görüldü. pic.twitter.com/BpSzDlxmWs — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) May 13, 2026

Το τουρκικό μέσο Haberler αναφέρει πως ο συγκεκριμένος άνδρας είχε ήδη απειλήσει στο παρελθόν τον ποδοσφαιριστή, ενώ υπήρχε και προϋπάρχουσα περιοριστική εντολή εις βάρος του.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και φέρεται να καταγράφει το συμβάν, δείχνει έντονη συμπλοκή ανάμεσα στον δράστη και μέλος της συνοδείας του Τορέιρα, με τον άνδρα να πέφτει στο έδαφος πριν αποχωρήσει από το σημείο, συνεχίζοντας τη λεκτική αντιπαράθεση.

Από την επίθεση, ο Ουρουγουανός φέρεται να υπέστη εκδορές και πρήξιμο γύρω από το αριστερό του μάτι, ενώ έχει ήδη καταθέσει επίσημη μήνυση και προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά του δράστη.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, ο Τορέιρα συνεχίζει μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας ήδη κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Τουρκίας με τη Γαλατασαράι, η οποία εξασφάλισε και φέτος τον τίτλο, αφήνοντας πίσω τη Φενέρμπαχτσε.