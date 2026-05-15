Μετά τις υποθέσεις των Πέτρου Μάνταλου και Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ προχώρησε και στη διατήρηση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο να δίνει τα χέρια για νέο διετές συμβόλαιο. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Ρομπέρτο Περέιρα και στο αν θα συνεχίσει κι εκείνος να φορά τα κιτρινόμαυρα.

Η συμφωνία του 35χρονου Αργεντινού μέσου ολοκληρώνεται, όμως η υπόθεση της παραμονής του παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την τελική έκβαση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να βρεθούν στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθούν με τους ανθρώπους της ΑΕΚ και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, τώρα που η αγωνιστική περίοδος έχει ολοκληρωθεί.

Στη συγκεκριμένη συζήτηση θα τεθούν επί τάπητος τόσο ο ρόλος που προορίζεται για τον έμπειρο χαφ στο νέο ρόστερ όσο και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως ο «Τούκου» είχε υπογράψει πριν από δύο χρόνια με ετήσιες απολαβές που έφταναν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραμονής του, όμως με σημαντική μείωση στις αποδοχές του. Οι «κιτρινόμαυροι» φέρονται διατεθειμένοι να προτείνουν ένα νέο συμβόλαιο με απολαβές κοντά στις 750.000 ευρώ, ίσως και χαμηλότερα, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεση για ένα γενναίο οικονομικό «κούρεμα».

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε μέσα στη χρονιά ότι υπολογίζει ιδιαίτερα στην εμπειρία και την ποιότητα του Περέιρα, χρησιμοποιώντας τον τόσο στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά όσο και στην τελική ευθεία της σεζόν, ειδικά όταν προέκυψαν τραυματισμοί και η ομάδα έδινε κρίσιμες μάχες στα play offs για τον τίτλο.

Ο Αργεντινός αναμένεται να είναι, εκτός απροόπτου, η τελευταία περίπτωση παίκτη με λήγον συμβόλαιο που θα απασχολήσει σοβαρά την ΑΕΚ. Αντίθετα, στις περιπτώσεις των Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη προοπτική, με αμφότερους να οδεύουν προς την έξοδο και τον πρώτο να επιστρέφει στην Μπεσίκτας μετά το τέλος του δανεισμού του.

Τη φετινή σεζόν ο Περέιρα κατέγραψε 21 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά μετρά 51 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ στα δύο χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.