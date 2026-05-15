Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το είπε ξεκάθαρα: ο Ροντινέι δεν είναι πλέον δεξί μπακ, αλλά καθαρόαιμος εξτρέμ. Και οι αριθμοί όχι μόνο δεν τον διαψεύδουν, αλλά επιβεβαιώνουν απόλυτα την εικόνα που παρουσίασε ο Βραζιλιάνος στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Ροντινέι, που συνέχισε στο ίδιο υψηλό επίπεδο μετά και το ματς με τον ΠΑΟΚ, σκοράροντας ξανά και φτάνοντας τα τρία γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Παράλληλα, δικαίωσε απόλυτα τον προπονητή του για την απόφαση να τον μετακινήσει οριστικά πιο ψηλά στο γήπεδο.

«Αυτή είναι η θέση του. Δεν είναι πια δεξί μπακ, είναι εξτρέμ. Μπορεί να πιστεύει ότι είναι μπακ, αλλά δεν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος Βάσκος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Ροντινέι κινήθηκε ξανά σαν γνήσιος ακραίος επιθετικός, ψάχνοντας συνεχώς συνεργασίες από τη δεξιά πλευρά με τον Τσικίνιο, αλλά και με τον Κοστίνια, δημιουργώντας σταθερά ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Βραζιλιάνου, λέγοντας πως «μπαίνει στις φάσεις, τρέχει, βγάζει εξαιρετικές σέντρες και δεν βοηθά ιδιαίτερα στην άμυνα, άρα είναι εξτρέμ».

Το μοναδικό γκολ της βραδιάς ήρθε από τη μοναδική του τελική προσπάθεια. Ο Ροντινέι ήταν πρώτος σε κουβαλήματα μπάλας μέσα στην αντίπαλη περιοχή με 13, αλλά και πρώτος – μαζί με τον Κοστίνια – στις πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου με 15.

Από τις συνολικά 74 επαφές του με την μπάλα, απέδειξε ξανά πως αποτελεί βασικό μοχλό δημιουργίας για τον Ολυμπιακό. Τελείωσε το παιχνίδι πρώτος σε σέντρες με 7, δημιουργώντας δύο μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Η διάθεσή του είχε φανεί ήδη από το μήνυμα που είχε ανεβάσει μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Όσο είμαι εδώ, θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι το τέλος. Με πόνο και τραυματισμό, θα δώσω τη ζωή μου».

Εκτός από την επιθετική του συνεισφορά, είχε ουσιαστική παρουσία και στο ανασταλτικό κομμάτι. Ήταν δεύτερος σε μονομαχίες στο παιχνίδι με 13, πίσω μόνο από τον Κοστίνια που είχε 27, ενώ κατέγραψε επίσης 2/3 επιτυχημένα τάκλιν και πέντε επανακτήσεις μπάλας.