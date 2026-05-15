Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται άμεσα, πιθανότερη ημερομηνία η 18η Μαΐου, να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την ίδρυση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Άλλωστε, η κ. Καρυστιανού έχει ήδη αναρτήσει βίντεο-προαναγγελία δημιουργίας κόμματος δηλώνοντας έτοιμη για το επόμενο βήμα, στις 21 Μαΐου.

Η κ. Καρυστιανού, σήμερα, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που διερευνά τις ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, στην υπόθεση των Τεμπών.

Στο ανακριτικό γραφείο η κ. Καρυστιανού παρέμεινε περίπου μια ώρα και ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή. «Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της», ανέφερε, νωρίτερα, σε δηλώσεις της.