Κωμικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή, όταν μία απρόβλεπτη σύγχυση οδήγησε τους παρουσιαστές να καλέσουν στον «αέρα» έναν ουρολόγο, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ειδικό στα UFO.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής που ήταν αφιερωμένη σε εξωγήινες θεωρίες και ανεξήγητα φαινόμενα. Οι παρουσιαστές, θεωρώντας ότι συνομιλούν με άνθρωπο με σχετική επιστημονική γνώση, ξεκίνησαν να του θέτουν ερωτήσεις για την ύπαρξη των UFO, την προέλευσή τους, αλλά και για την υποτιθέμενη εμπειρία του στο αντικείμενο.

Ο καλεσμένος, διατηρώντας την ψυχραιμία του, έδωσε τελικά τη δική του απάντηση, ξεκαθαρίζοντας την παρεξήγηση με χιούμορ: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο», προκαλώντας αμηχανία στο στούντιο αλλά και γέλια στους τηλεθεατές.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να το αναπαράγουν και να σχολιάζουν με χιούμορ το απίστευτο μπέρδεμα της παραγωγής.

