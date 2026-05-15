Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στο συνέδριο της ΝΔ, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ο στόχος είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον, με στόχο την Ελλάδα του 2030. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος η ΝΔ παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και αυτό δείχνει κάτι. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ότι ταυτίζεται με την ψυχή της παράταξης, ειδικά αν έχει πάει και σε άλλα κόμματα, τόνισε γιατην επιστολή στελεχών της παράταξης που ασκεί κριτική στο Μαξίμου.

Ακολούθως τόνισε πως σέβεται τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή και θα προτιμούσε να προσέρχονταν στο συνέδριο, αλλά η απουσία τους, δεν ανατρέπει τη συνολική πορεία της χώρας και της ΝΔ.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «αυτό που μένει στο τέλος, είναι το έργο που αφήνει κάποιος πίσω του».