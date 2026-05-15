Την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου θα σημάνει από σήμερα ο πρωθυπουργός αλλά και την Κυριακή με την ομιλία του στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κορυφαία κομματική διαδικασία θα ζητήσει από τα γαλάζια στελέχη του να ενεργοποιηθούν έτσι ώστε να καταγάγει το κόμμα του μία νέα νίκη, στις επικείμενες εκλογές. Η γαλάζια κινητοποίηση είναι τεράστια, χιλιάδες μέλη του κόμματος από όλη την Ελλάδα θα έρθουν στην Αθήνα με πούλμαν και όχι μόνο, ενώ μεγάλη θα είναι και η εκπροσώπηση της νέας γενιάς.

Η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να έχει απολογιστικό αλλά και έντονα πατριωτικό χαρακτήρα έτσι ώστε να απευθυνθεί και στο κοινό που μπορεί να έχει απομακρυνθεί από την παράταξη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει το σχέδιο που έχει για το μέλλον και θα αναφερθεί αναλυτικά στη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που προτείνει και δεν είναι άλλη από τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Θα υπογραμμίσει ότι η διατήρηση της σταθερότητας, πολιτικής και οικονομικής μπορεί να έρθει μόνο από τη ΝΔ, η οποία και κρίσεις διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται και την οικονομία νοικοκύρεψε και μέσα από τις πολιτικές της θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους πολίτες διατηρώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα χωρίς όμως να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών.

Θα ανεβάσει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση η οποία -όπως θα πει- δεν έχει τίποτα να προτείνει λέγοντας «όχι» σε όλα και «ναι» στο τίποτα. Και θα επισημάνει ότι μόνος στόχος τους είναι να πέσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσει από τους πολίτες να κλείσουν τ’ αυτιά τους στην ατέρμονη παροχολογία χωρίς αντίκρισμα και θα προτρέψει όσους μπορεί να απογοητεύτηκαν να εμπιστευτούν εκ νέου εκείνον και την κυβέρνησή του, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Το συνέδριο ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και θα έχει μεν δυο ηχηρές απουσίες, των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά – ο οποίος κινείται στο παρασκήνιο- αλλά όπως τονίζουν κομματικά στελέχη, εκείνοι ήταν που απομακρύνθηκαν από την παράταξη, η οποία παραμένει ακλόνητα πιστή στις ιδέες του ιδρυτή της Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Επέλεξε να μιλήσει αλλού

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι την παραμονή του συνεδρίου ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, επέλεξε να παρέμβει και να αφήσει αιχμές για πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Μιλώντας στην Ξάνθη, σε δείπνο της ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος), ως Πρόεδρος της, προς τιμήν του Πρέσβη της Κίνας, Fang Qiu, επανέλαβε τη θέση του για ανάγκη να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπερασπίστηκε τη στρατηγική συμφωνία που είχε συνάψει επί των ημερών του η τότε κυβέρνηση με την Κίνα για την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.

Η επένδυση αυτή έχει προκαλέσει ενόχληση στις Η.Π.Α., οι οποίες, επενδύουν στο λιμάνι της Ελευσίνας. Εκτός από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ομιλίες των κορυφαίων υπουργών και ειδικά του Νίκου Δένδια, οι οποίοι θα λάβουν αύριο το λόγο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες οι 5 Βουλευτές που είχαν στείλει επιστολή – παρέμβαση στα ΝΕΑ αναμένεται μιλήσουν κάνοντας τις δικές τους επισημάνσεις για την επόμενη ημέρα.

Όλο το πρόγραμμα

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει σήμερα στις 19:30, ενώ το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11:30 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12:05, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.

Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel), περίπτερο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), καθώς και δύο περίπτερα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Την Κυριακή θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.