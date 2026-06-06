Η εθνική ομάδα του Ιράκ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ 2026, ο Αϊμέν Χουσεΐν όμως κρατήθηκε για επτά ώρες στο αεροδρόμιο και ανακρίθηκε, πριν του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα.

Η αποστολή του Ιράκ προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο Σικάγο, ο Χουσεΐν όμως την έζησε την… περιπέτειά του, καθώς έμεινε για επτά ώρες στο αεροδρόμιο και ανακρίθηκε, πριν του επιτραπεί τελικά η είσοδος στη χώρα.

Ο πατέρας του 30χρονου επιθετικού ήταν αξιωματικός του ιρακινού στρατού και είχε σκοτωθεί το 2008 σε επίθεση της Αλ Κάιντα, ενώ ο αδερφός του έπεσε θύμα απαγωγής από τον ISIS και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται και αν είναι ζωντανός, καθώς δεν έχει βρεθεί.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράκ, το οποίο κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με τις Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία, ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας, Ταλάλ Σαλάχ, ανακρίθηκε για δέκα ώρες και τελικά δεν του επιτράπηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.