Μια ανάσα από το να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πέδρο Μαρτίνεθ, σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα.

Η διοίκηση της Ρεάλ η οποία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 62χρονο προπονητή, ο οποίος οδήγησε τη Βαλένθια στο Final Four της Euroleague και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Βαλένθια και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Ισπανό τεχνικό.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, καθώς το θέμα του πάγκου της Ρεάλ παραμένει ανοιχτό και η μετακίνηση του Μαρτίνεθ θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή.